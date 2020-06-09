سكرتير عام بورسعيد: توصيل المرافق للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أجرى اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة آخر التطورات فى أعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتابع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، معدلات تنفيذ العمل الجارى حتى الآن، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة والاهتمام بتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة .

من ناحية أخرى، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمبادرة "بورسعيد في عيون أبنائها" في جميع المراحل العمرية المختلفة "من ٦ سنوات : ٢٥ سنة" وذلك من خلال صفحة الشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد "أون لاين" وتشمل مسابقات متنوعة لتنمية مواهب أبناء المحافظة في "الموسيقى العزف الآلي، التمثيل، الغناء الفردي، فن الإلقاء".

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظة والمشرف علي المبادرة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بتجربة إقامة الأنشطة الثقافية والفنية عبر شبكة الأنترنت خلال فترة الحظر مما جعل كل المشاركين يتفاعلون مع المسابقات المختلفة.







































