زوج يشكو زوجته بعد هروبها ورفضها سداد قرض بمليون جنيه سحبه من أجل شركتها الجديدة

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالمعادي، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعي تعنيفها له وحرمانه من طفلته، وهروبها، وذلك بعد خلافات لرفضها سداد قرض سحبه لها تعدت قيمته مليون جنيه، وذلك بالرغم من نجاح شركتها الجديدة التى أسستها بأموال القرض، والأرباح التى تتقاضها شهريا، ليؤكد:" تصرفات زوجتي تدفعني للجنون، وعندما أحاول التفاهم معها ينتهي الخلاف بكارثة".

ويؤكد الزوج :" لاحقتني باتهامات كيدية ومخلة لتنال من سمعتى، أثرت على عملى وحياتى وحالتى النفسية بالسلب، رغم أننى كنت أمتثل لأوامرها بسبب حبي لها".

وتابع الزوج ع.م.ع، البالغ من العمر 37 عام، أمام محكمة الأسرة:" قضيت 5 سنوات فى عش الزوجية التعيس ضيعت فيهم معظم ما أملكه، وذقت على يديها العذاب كانت تسيطر على حياتي وراتبي، فكنت لا أستطيع التصرف بدون إذنها".

ويضيف:" اكتشف بعد الزواج أن زوجتي تعشق النكد وتفتعل شجار لأتفه سبب، لأضطر إلى ترك المنزل لها، بعد أن رأيت معها ما لا يتحمله بشر من إساءة، تجنبا للفضائح فكانت معتادة على استدعاء سيارة لنقل منقولاتها فى كل خلاف، ثم تعود فى اليوم التالى ".

ويؤكد على :" دمرت حياتى، وأنفقت أموالى وهربت وتركتني مهدد بالحبس، وحررت ضدى 4 بلاغات، وأقامت دعوي طلاق للضرر، وسلبتنى شقة الزوجية ووضعت أمام منزلى بلطجية منعونى من أخذ متعلقاتى الشخصية ".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.