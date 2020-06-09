اليوم السابع
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روسيا: عدد ضحايا فيروس كورونا فى موسكو يتجاوز الـ3 آلاف حالة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:00 ص
روسيا: عدد ضحايا فيروس كورونا فى موسكو يتجاوز الـ3 آلاف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

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أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا، عن تسجيل 59 وفاة جديدة بين مصابى فيروس كورونا فى العاصمة الروسية موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات ـ بحسب المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - جراء الفيروس فى العاصمة الروسية 3029 حالة منذ بدء انتشار الوباء، يذكر أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تراجع كبير فى وتيرة انتشار الفيروس بموسكو.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجى سوبيانين اليوم رفع القيود عن تنقل السكان فى المدينة وإلغاء نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء ، مشيرا إلى رفع مزيد من القيود خلال الشهر الجاري.

وبلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى عموم روسيا 476 ألف شخص، 197 ألفا منهم فى موسكو، فيما بلغت حصيلة الوفيات فى روسيا 5971 حالة اليوم، بينما تعافى أكثر من 230 ألف شخص من الفيروس.

 


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