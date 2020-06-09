رئيس مدينة بلبيس يترأس حملة لمتابعة سير العمل والتطهير بمستشفى العزل.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس اللواء سامى علام رئيس مجلس ومدينه بلبيس بالشرقية، حملة مرور لمتابعة سير العمل بمستشفى بلبيس العام، وكذلك وإجراءات التعقيم والتطهير بمستشفى العزل. وكذلك أعمال تطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية بالمواد بكفر أيوب، بإشراف سهام نسيم رئيس الوحدة ، والتى أكدت قيامها بجولة مرور لمتابعة تشجير طريق بلبيس كفر أيوب، ومتابعة المخابز بقرية كفر أيوب، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات ، وصرف المعاشات بمكتب بريد كفر أيوب، وتم التأكد من تباعد المواطنين وعدم التزاحم.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770 ) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عددا من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، موجها بالتواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

جولة رئيس مدينة بلبيس بالمستشفى العام

جولة رئيس مدينة بلبيس بالمستشفى العام

جولة رئيس مدينة بلبيس بالمستشفى العام