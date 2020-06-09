رئيس مدينة إسنا: مستشفى الصدر استقبل 260 حالة وسحب 156 مسحة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم إلى رجال الفرق الطبية بمستشفى الصدر بمدينة إسنا ومستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، وذلك لمواصلة رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يتم متابعة توافر المستلزمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأيام الماضية منذ بدء العمل بمستشفى الصدر بإسنا، تم إستقبال 260 حالة تم الكشف عليهم وتم تقديم لهم العلاج اللازم، كما تم أخذ 156 مسحة، أما فى مستشفى إسنا للعزل فقد بلغت أعداد المتعافين 570 حالة، حيث تحتوي المستشفى علي 154 سرير إقامة، و26 سرير عناية مركزة، و17 جهاز تنفس صناعي، حيث تعتبر ثالث مستشفى عزل علي مستوي الجمهورية والأولى في حالات الشفاء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تقرر أن تكون الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية، موضحاً أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الإتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، موضحاً أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالي مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.

وكان قد أكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أن هناك انفراجة فى عملية العزل بمستشفى إسنا التخصصى لأهالى مدينة إسنا، حيث تم الاتفاق بين الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ومسئول التنسيق، على أن تكون الأولوية للمترددىن على مستشفى صدر إسنا والذين تم فحصهم خلال الفترة الماضية، موجهاً الشكر لوكيل الوزارة، ومسؤول التنسيق بالمديرية، وجار حالياً الاتصال للحالات حسب الأولوية.