اليوم السابع
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رئيس جامعة الأقصر يعلن مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد حتى نهاية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
رئيس جامعة الأقصر يعلن مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد حتى نهاية الأسبوع المقبل الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه نظراً لنجاح تجربة التدريب عن بُعد (on line) وإقبال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات، تقرر مد فترة التسجيل حتى نهاية الأسبوع القادم فى عدد من الدورات بالجامعة، وذلك نظراً لظروف أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الدكتور بدوى شحات بدوى لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد، فى الدورات التالية:- (إدارة الوقت والاجتماعات - نظام الساعات المعتمدة - معايير الجودة فى العملية التعليمية - مشروعات البحوث التنافسية - مهارات الاتصال فى أنماط التعليم -نظم الامتحانات وتقويم الطلاب -الجوانب المالية والقانونية فى الأعمال الجامعية)، مؤكداً على أنه تقرر أن يكون الحجز بأسبقية سداد الرسوم، وذلك لأن جميع الدورات اقتربت من الاكتمال، وطريقة الحجز والاستعلام تتم عن طريق منسق الدورات الدكتور علا على طوال اليوم.

وكانت قد شهدت جامعة الأقصر، انعقاد إدارة لجنة الأزمات والكوارث برئاسة الأستاذ الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة استعدادات جامعة الأقصر لعقد امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعة، وقد اتخذت اللجنة قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الاختبارات والكنترولات فى كليات الجامعة المختلفة، وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:- الدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب (رئيساً) - أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كلية طب الأقصر (عضواً) - أعضاء المراقبة الطبية بالجامعة ( عضوا ) - الدكتور محمود النوبى وكيل كلية الألسن لتنمية البيئة وخدمة المجتمع ( عضوا ) – الدكتور عماد على أحمد أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ( عضوا ) – الدكتور مايكل مجدى ذكى وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث ( عضوا ) - الدكتور سلامة حامد على حسن مدرس بكلية الأثار ( عضوا ) – الدكتور أحمد حمدى عبد الحارس أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة ( عضوا )، وتم التأكيد على هذه اللجنة تطبيق خطة جامعة الأقصر فى إدارة إختبارات السنوات النهائية من حيث الإجراءات الاحترازية والتعقيم.

 

 


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