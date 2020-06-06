"ذا صن": إطلاق أول لقاح لـ"كورونا" يؤخذ من خلال الاستنشاق الشهر المقبل

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "The Sun" البريطانية إن الأنباء أفادت بأن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزًا للإعطاء من خلال الاستنشاق بجهاز يشبه أجهزة الربو، بحلول الشهر المقبل، وتجري جامعة أكسفورد حاليًا التجارب على اللقاح، لتطويره ليكون متاحا للناس في سبتمبر.



اللقاح سيكون جاهزا الشهر المقبل

من جانبها قالت شركة الأدوية Astra Zeneca إنها ستطلق اللقاح بعد منح الموافقة النهائية من الملياردير بيل جيتس، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة بفضل التمويل.



إنتاج مليارى جرعة

وقالت الصحيفة إن فريق جامعة أكسفورد واثق بنسبة 80% من عمل لقاح فيروس كورونا Covid-19، ويقولون إنه يمكن إعطاء اللقاح باستخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الربو الشهر المقبل.

جاء الخبر في محاضرة عبر الإنترنت لمركز الطب الشخصي بجامعة أكسفورد ألقاها عضو الفريق البروفيسور أدريان هيل، موضحا أن التجارب السريرية ستنتهى عندما يتم التاكد أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا.

وقال: "نعتقد أن ذلك قد يكون فى الشهر المقبل"، موضحا أن تجربة أكسفورد بدأت فى أبريل، وقامت بتجنيد ما يصل إلى 10.260 بالغًا فوق سن 55 وأطفالًا، وقد وافقت شركة "AstraZeneca"، بالفعل على توريد 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه فى الوقت الحالى لا يوجد لقاح أو علاج متاح لفيروس كورونا Covid-19 ولكن الأطباء في جميع أنحاء العالم يختبرون العقاقير الحالية المضادة للفيروسات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التغلب على فيروس كورونا التاجي.