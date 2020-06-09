اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب عن دعوات تفكيك الشرطة: ستكون جيدة للصوص والمغتصبين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:08 م
دونالد ترامب عن دعوات تفكيك الشرطة: ستكون جيدة للصوص والمغتصبين دونالد ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الدعوة لتفكيك وإيقاف تمويل جهاز الشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إيقاف تمويل الشرطة سيكون جيدا للصوص والمغتصبين".

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفى سياق آخر، يبدو أن موجة الغضب التى أعقبت وفاة الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد لن تقف عند حد الاحتجاجات، فبخلاف محاكمة الضباط المتورطين فى مقتل فلويد، والاحتجاجات الممتدة داخل وخارج الولايات المتحدة، توالت فى الأيام الأخيرة دعوات تطالب بالحد من تمويل الشرطة داخل الولايات، ليصل الأمر إلى حد المطالبة بإلغاء الشرطة بشكل كامل.

ودعا عدد من النشطاء بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى إلغاء فكرة وجود "أقسام شرطية"، ووضع الأموال المستثمرة فيها في دعم وتمويل برامج المجتمع مثل برامج ما بعد ‏المدرسة للطلاب ومساعدات الإسكان. ‏

وقالت صحيفة تايمز الأمريكية إن الفكرة ليست جديدة بين نشطاء العدالة العرقية، حيث دعا ‏البعض في مينيابولس حيث توفي فلويد إلى تجميد الشرطة لبعض الوقت، لكن المتظاهرون ‏تبنوا الفكرة في جميع أنحاء البلاد بدعوى إن جهود إصلاح أقسام الشرطة الامريكية  فشلت ‏وحان الوقت لتقليص دورها في المجتمع.‏

وتنفق الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار على الشرطة سنويًا، وبالنسبة للعديد من ‏المدن الكبرى، تشكل ميزانيات أقسام الشرطة مبلغًا غير متناسب من الإنفاق الإجمالي، ‏حتى في الوقت الذي تواجه فيه الإدارات الأخرى تخفيضات حادة وسط الفيروس التاجي، ‏الآن هذا الإنفاق يخضع للتدقيق.‏


ترامب

دونالد ترامب

الشرطة

قوات الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة