اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:20 م
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دراسة: عقار ريمديسيفير يبطئ تطور كورونا فى القردة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:59 م
دراسة: عقار ريمديسيفير يبطئ تطور كورونا فى القردة علاج - صورة أرشيفية
رويترز

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أوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية اليوم الثلاثاء، أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات من إنتاج شركة جيلياد ساينسز منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية. كما تستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

ولا تزال تجارب الدواء جارية على البشر وقد أظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد المرضى على الشفاء من المرض أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

 


عقار ريمديسيفير

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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