خروج 7 حالات بعد التعافى من الإصابة بكورونا بمستشفى سوهاج التعليمى

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج 7 حالات من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى سوهاج التعليمي.

وأكد محمد فوزى السودة رئيس الهيئة أن مستشفى سوهاج التعليمي هي أحد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقدم أداء طبى متميز لخدمة المرضى داخل محافظة سوهاج.

وأفاد الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن المرضى المتعافون كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 10 أيام نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.