حبس سيدتين لترويجهما المواد المخدرة بقليوب

القليوبية - نيفين طه

أمر أحمد الأمبابى رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بضبط عصابة تضم سيدتين تقومان بترويج المخدرات بإحدى قرى دائرة المركز، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وهما "ا.ح.ف" 28 سنة ربة منزل و"م.م.ص" 25 سنة ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 650 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم بدائرة المركز،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين واحيلا المتهمان للنيابة العامة وأمر احمد الأمبابى رئيس نيابة قليوب بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس سيدتين 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة القسم،كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

وفى سياق آخر ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبطهما بكمية متنوعة من مخدر الحشيش والهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم أول بنها، بتردد ثلاثة عاطلين على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة على عملائهم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة تمكن النقباء أحمد القربة، وأحمد عمر ابوزيد من ضبط المتهمين وهما كلا من "و.ح" 37 عاما، مقيم دائرة القسم والسابق اتهامه، فى 20 قضية منهم مخدرات وسرقة بالإكراه، و"م.م.ع" 20 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى 12 قضية مخدرات وسلاح وسرقة، و"ع.ش" مقيم دائرة مركز بنها، وضبط بحوزتهما 120 تذكرة هيروين، وفرشين حشيش وعدد من الطلقات النارية ، وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وأن المضبوطات التى ضبطت بحوزتهما للبيع على عملائهم بدائرة قسم بنها، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم