حبس تاجر مخدرات متهم بقتل موظف فى منشأة ناصر

كتب ـ سليم على - كريم صبحى

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز" لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.

وفور تدخل المجني عليه يدعي"علاء.أ ع" الشهير بالاستاذ يبلغ من العمر 50 سنة موظف بمبنى ماسبيرو، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده، وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على إثرها المتهم لأعلى المنزل وقام بإلقاء كتلة من الصخر على المجني عليه فسقطت على رأسه وتوفى في الحال.