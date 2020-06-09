حاكم نيويورك يسخر من تشكيك ترامب لسقوط الرجل المسن: الرئيس يستخف به

كتب هيثم سلامة

سخر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشهد سقوط الأمريكي المسن مارتن جوجينو إثر دفع رجال الشرطة له بمدينة بافالو، فى ولاية نيويورك، حيث قال إنها يمكن أن يكون فخ من منظمة أنتيفا.

وكتب أندرو كومو، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يقوم الرئيس بالتغريد وفقًا لنظريات المؤامرة حول حادثة بوفالو على أساس عدم وجود دليل".



أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

وأضاف: "هل الدم يخرج من رأسه؟ هل كانت أعيننا تكذب علينا؟ لا.. الرجل لا يزال في المستشفى والرئيس يستخف به.. إنها قاسية ومتهورة".

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مشهد سقوط الأمريكى المسن مارتن جوجينو إثر دفع رجال الشرطة له بمدينة بافالو، فى ولاية نيويورك، يمكن أن يكون فخ من منظمة أنتيفا، وأن يكون الرجل نفسه أحد أعضاء المنظمة الاستفزازيين الذى تعمد تنفيذ هذا المشهد.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "محتج بافالو الذى دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزا من أنتيفا.. تم دفع مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عامًا بعيدًا بعد ظهوره لفحص اتصالات الشرطة من أجل تعتيم المعدات.. شاهدت، سقط بقوة أكبر مما تم دفعه.. كان يهدف الماسح الضوئى.. يمكن أن يكون فخ؟".