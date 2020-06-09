اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يشكك فى مشهد سقوط الرجل المسن: يمكن أن يكون فخا من "أنتيفا"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:57 م
ترامب يشكك فى مشهد سقوط الرجل المسن: يمكن أن يكون فخا من "أنتيفا" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مشهد سقوط الأمريكى المسن مارتن جوجينو إثر دفع رجال الشرطة له بمدينة بافالو، فى ولاية نيويورك، يمكن أن يكون فخ من منظمة أنتيفا، وأن يكون الرجل نفسه أحد أعضاء المنظمة الاستفزازيين الذى تعمد تنفيذ هذا المشهد.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،: "محتج بافالو الذى دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزا من أنتيفا.. تم دفع مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عامًا بعيدًا بعد ظهوره لفحص اتصالات الشرطة من أجل تعتيم المعدات.. شاهدت، سقط بقوة أكبر مما تم دفعه.. كان يهدف الماسح الضوئى.. يمكن أن يكون فخ؟".

210

يشار إلى أن فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة، وأظهر رجلا مسنا يقع أرضا بعد أن دفعه أحد عناصر الشرطة، وسال الدم من رأسه، فى حين قال عمدة بافالو بايرون براون، إن الرجل المدعو "مارتن جوجينو"، كان عنصرا مشاغبا حاول أن يعمل على زيادة عدد الحشود وقد طلبت منه القوى الأمنية أكثر من مرة المغادرة ولم يفعل، وأضاف: "أبلغت بأن الرجل كان يحرض المحتجين، ويحاول إثارة الجماهير".

وكان جوجينو، وهو ناشط سلام منذ فترة طويلة ضمن مجموعة"Amherst" ، يشارك فى احتجاج فى ساحة نياجرا بالقرب من "بافالو سيتى هول"، عندما اقترب من خط ضباط مكافحة الشغب بعد دخول حظر التجول فى المدينة حيز التنفيذ، فدفعه أحد الضباط.

إلا أن بعض المواطنين الأمريكيين نشروا على "تويتر" فيديو يظهر جوجينو قبل الاعتداء عليه، جالسا مع عدد من الشبان يشجعهم على الاحتجاج، وقال أحدهم معلقا على الفيديو، إن الرجل السبعينى أراد جر الشرطة إلى لكمه، ويأتى هذا فى وقت تشهد فيه البلاد منذ 25 مايو الماضى، موجة تظاهرات تنديدا بمقتل جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة فى مينيابوليس.

وفيما توالت تداعيات الفيديو الذى انتشر منذ يوم الجمعة الماضى فى الولايات المتحدة لاعتداء ضابطين من شرطة نيويورك على رجل مسن، أعلن مسئولون، الأحد، أن "جناية" الاعتداء وجهت إلى ضابطين فى شرطة بافالو فى نيويورك، بعدما اتهما، أمس السبت، بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 75 عاماً كان يحتج خارج قاعة "سيتى هول" فى المدينة مساء الخميس الماضى.

وقال المدعى العام فى مقاطعة إيرى، جون جيه فلين، للصحفيين بعد استجواب الشرطيين، أمس: "ضابطا الشرطة تخطيا الحدود والقوانين، ووظيفتى تقتضى محاكمة الذين ينتهكون القوانين، بشكل واضح وبسيط.. وأعتقد أن الشرطيين خالفا التوجيهات والقوانين"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "العربية".

يشار إلى أن الضابطين هما بحسب الادعاء، كل من آرون تورجالسكى، البالغ من العمر 39 سنة، وروبرت مكابى، البالغ من العمر 32 سنة، وقد دفع كلاهما ببراءتهما من تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية، وكان الرجلان أوقفا عن العمل دون أجر، يوم الجمعة، بعد أن صور طاقم تلفزيونى الواقعة فى الليلة السابقة قرب انتهاء الاحتجاجات، إلا أن جميع أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ، التابع لإدارة شرطة بافالو الـ57، استقالوا فى وقت سابق، رداً على تعليق الإدارة عمل الضابطين.


الشرطة الامريكية

شرطة نيويورك

مسن امريكى

المظاهرات الامريكية

دونالد ترامب

انتيفا

الاحتجاجات الامريكية

جورج فلويد

شرطة بافالو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرطة نيويورك تعلق عمل ضابطين بعد اعتدائهما على المتظاهرين.. فيديو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:09 م

ترامب الأبن: ضباط في شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص

فيديو.. شرطة نيويورك تلقى القبض على سائق دليفرى وعمدة المدينة: غير لائق

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:01 م

العنف لا يتوقف.. شرطة نيويورك تضرب المشاة والمتظاهرين بعشوائية.. فيديو وصور

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:33 م

شرطة نيويورك تغلق شوارع مانهاتن أمام حركة السيارات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:40 ص

شرطة نيويورك: اعتقال 700 مشارك فى احتجاجات الليلة الماضية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:49 م

شرطة نيويورك تعلن اعتقال نحو 350 شخصا على خلفية الاحتجاجات... فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة