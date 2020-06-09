اليوم السابع
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جامعة القناة تعلن ضوابط وإجراءات تأدية الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:55 م
جامعة القناة تعلن ضوابط وإجراءات تأدية الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الثانى الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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طالبت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب بضرورة أتباع حسن سير الامتحانات لضمان توفير كل السبل التي تسهم في الإرتقاء بأداء الطلاب.

وقالت رئيس جامعة قناة السويس، فى بيان لها، حرصًا من الجامعة علي نجاح العملية الامتحانية في ظل ظروف مختلفة لم نمر بها من قبل من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قام قطاع التعليم والطلاب بإعلان ضوابط حسن سير عملية الامتحانات مع التأكيد على التصدى بكل شدة وحزم لأى مخالفة لهذة الإجراءات.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس الطلاب بضرورة اتباع كافة الإجراءات  الإحترازية التى تكفلها إدارة الجامعة والكلية ولجان المراقبة حفاظًا على سلامتهم وسالمة ذويهم وزملائهم.

 ومن جانبة أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن هذة الإجراءات تشمل حظر اصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الأمتحان كما يحظر الدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه على كل طالب الإلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه والإلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الامتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

 وتابع يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام أسمه في كل امتحان بقلمه الخاص والتواجد قبيل بدء االمتحان بساعة كاملة.

وأكمل لا يسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خالل 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان ويجب على الطالب اتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير االمتحانات.

واتبع يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ويحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الإمتحانات داخل اللجنة.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، إلى أنه يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان كما يحظر الخروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان الإشراف على الإمتحانات مع حظر ارتكاب أي محاولة للغش أو الشروع في الغش ومن يضبط يطبق عليه نص المادة "125" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، أنه لا يسمح بدخول الطالب بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء الإمتحان إلا في حالات استثنائية يوافق عليها عميد الكلية بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد، مع عدم السماح بخروج الطالب من اللجنة قبل مضى نصف الوقت المحدد للامتحان.

وطالب الدكتور محمد شقيدف، الطلاب بالإطلاع على موقع الكلية الإلكترونى ومواقع التواصل مع إدارة الكلية قبل قدومهم إلى لجنة الامتحان لمعرفة بياناته ومكانه بالتحديد داخل اللجنة الامتحانية، مشيرًا إلى أنه يجب على الطالب الحضور مرتديًا قناع الوجه والقفازات والدخول من البوابات المخصصة للطلاب ويلزم كل طالب بالمرور من بوابات التعقيم المخصصة لهذا الغرض.

واتم كما يمنع أى تجمع بين الطالب قبل أو أثناء أو بعد الامتحان لأي غرض ويمتثل كل طالب لإجراء أى كشوف ظاهرية أو قياس لدرجات الحرارة أو إجراءات تطهير من قبل إدارة الكلية، وعلى الطلاب مغادرة الحرم الجامعى فور الانتهاء من الامتحان تجنبًا للتزاحم أو التجمع وأي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض الطالب للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

 


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