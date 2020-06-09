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تعليم الوادى الجديد يطلق المرحلة الثانية لمسابقة اكتشاف المواهب عن بعد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:58 م
تعليم الوادى الجديد يطلق المرحلة الثانية لمسابقة اكتشاف المواهب عن بعد صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة نجوم الوادى لاكتشاف الطلاب الموهوبين بجميع المراحل التعليمية عن بعد، تحت شعار خليك بالبيت ومارس هوايتك  بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بتعليم المحافظة .

وأشارمرغنى إلى أن المرحلة الثانية تتضمن مجموعة من المسابقات فى مجالات متنوعة منها المسابقات الرياضية بالتنسيق مع توجيه التربية الرياضية وتشمل نجم الوادي فى الجمباز الايقاعي لمرحلة  رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، ونجم الوادي فى الكاراتيه لجميع  المراحل التعليمية ، ونجم الوادي كأفضل معلق رياضى للمرحلتين الاعدادية _الثانوية ولا يزيد تسجيل الفيديو عن خمس دقايق لكل مسابقة

أضاف مرغنى، أن مسابقة المجال الموسيقى والعزف بالتنسيق مع توجيه التربية الموسيقية تشمل ،نجم الوادي فى العزف على أي آلة من الالات الموسيقية ( عود و اكسليفون واكورديون وجيتاروناي واورج وذلك لجميع المراحل التعليمية، ولا يزيد تسجيل فيديو العزف عن خمس دقائق وذلك بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة وتوجيه عام اللغة الانجليزية وتوجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التربية الخاصة وتوجيه عام اللغة العربية يتم إختيار

وأوضح أنه سيجرى تنظيم مسابقة أفضل مذيع برامج  ( السياحة فى الوادي )  باللغة العربية.. ( لجميع المراحل ) و افضل مذيع برامج  ( السياحة فى الوادي ) بلغة الاشارة   المستهدفون ( الموهوبون بمدارس الأمل للصم ) وأفضل مرشد سياحي  عن اثار الوادي باللغة الإنجليزية (مرحلة اعدادية بنين وبنات ) وأفضل مرشد سياحي  عن اثار الوادي باللغة الفرنسية (مرحلة ثانوية_بنين وبنات) ومؤلف قصة ( القصة عن مصاب كورونا  منذ ظهور الأعراض وتلقى العناية الطبية وصولا لمرحلة الشفاء وألا تزيد عن ثلاث صفحات لطلاب المرحلة  الإعدادية والثانوية.

وكشف عن تنظيم مسابقة نجم الوادي فى مشروع  scratch ( حوار بين طالبين ) عن الأساليب الوقائية لفيروس كورونا   ( للمرحلة الإعدادية ) واجمل تصميم لبرنامج معلومات عن الأماكن السياحية بمراكز محافظة الوادي الجديد ( للمرحلة الثانوية) ولا يزيد تسجيل فيديو عن خمس دقائق بالتعاون مع توجيه عام الحاسب الآلي .

وأفاد مرغنى أنه الإعلان عن المسابقة بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لاختيار أفضل متسابق على مستوى الإدارة فى موعد غايته ١ من  يوليو  ليتم التقييم على مستوى المديرية وإعلان الفائزين، موجها خالص الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين بالمديرية والأقسام التابعة بالإدارات التعليمية على هذا الجهد المتميز والحرص الشديد على متابعة جميع الطلاب والطالبات عن بعد وتنمية وصقل مواهبهم وتنميتها في ظل الأحداث الجارية .

 

 

  

 


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