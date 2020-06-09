اليوم السابع
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تعقيم 3 مراكز شباب بشمال سيناء استعدادا لعودة الأنشطة.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:12 م
تعقيم 3 مراكز شباب بشمال سيناء استعدادا لعودة الأنشطة.. صور تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، عمليات تعقيم لعدد 3 مراكز شباب بنطاق مركز بئر العبد ، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى ، تحت إشراف ومتابعة إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة ، وتضمنت أعمال التعقيم وتطهير للمنشأت الحكومية المجاورة لها .

وقال كليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أنه قامت مراكز الشباب بإدارة بئر العبد ، بتعقم المراكز والمصالح الحكومية بالقرى بمراكز الشباب بقرى الخربة والسادات وسلمانه ، استعداد لعودة الأنشطة بمراكز الشباب .

أضاف أنه شارك فى تلك الحملة أعضاء برلمان الشباب والتطوع، لافتا أنه تقدم تلك المراكز خدمات اجتماعية للبيئة المحيطة بالمراكز فى ظل مواجهة الدوله لفيروس كورونا.

وأشار وكيل مديرية الشباب والرياضة ، أن مركز شباب الخربة ، يقع بقرية الخربة التابعة لمركز بئر العبد ، وتقع فى منطقة غرب المركز، بينما مراكز الشباب بقرى السادات وسلمانه ، تخدم قطاع كبير من الشباب بالمناطق شرق مدينة بئر العبد والتوابع بمنطقة اغزيوان والموالح وام رجل.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان لها ، تواصل حملات تعقيم المنشأت الرياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى .

وأوضح البيان أنه تم بتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب ، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، تعقيم مراكز الشباب بإدارة رمانه استعداد لعودة الأنشطة واستقبال الأعضاء ، بمراكز شباب الشهداء الكرامة الشوحط سالم الهرش الجناين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وشارك فيها الشباب اعضاء برلمان الشباب والطلائع .

واعلن مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ، مشاركة أعضاء التطوع والجوالة بتعقيم المركز ، طبقا للإجراءات الاحترازية واستعداد لتجهيز المركز لاستئناف النشاط فى حال صدور قرار بذلك . 

وأعلنت إدارة العريش الرياضية ، تجهيز فرق تطوعية من الشباب للرش والتعقيم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادا لعودة نشاط الهيئات الشبابية والرياضية .وأوضح البيان أنه تستعد إدارة شباب العريش بحملة تعقيم وتطهير بمقر الإدارة بمراكز الشباب والأندية، وذلك لتقليل خطر انتشار الفيروس. ويقوم بالحملات شباب بدعم وتوجيه من مديرية الشباب والرياضة.

 

تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء (1)
تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء

 

تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء (2)
تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء 

 

تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء (3)
تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء

 

تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء (4)
تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء

 

تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء (5)
تعقيم مراكز الشباب بشمال سيناء

 


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