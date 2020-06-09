تعرف على مزايا التأمينات لـ 10 قطاعات فى مواجهة تداعيات كورونا

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات، والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا، حيث تشمل الطيران وقطاع السياحة والآثار، متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام و المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعي، وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.



وكذلك قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والانترنت سواء ثابت أو محمول. وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.



اليوم السابع ينشر أهم المعلومات عن منح التأمينات للعديد من القطاعات لمواجهة تداعيات اثار ازمة كورونا فى نقاط محددة .



القطاعات تشمل



1-عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020



2-خصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 16/4/2020



3- قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهرى.



4-عدم احتساب المبالغ الاضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15/4/2020 وحتى الفترة 30/6/2020 .



5- منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد ال40% من الربط الشهرى.



6- في حالة وجود قضايا متداولة "جنح تبديد حصة العمال "يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح .



7- الاستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطا بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

8-يعاد النظر في تلك الاجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.

