تعرف على الإجراءات الوقائية فى خطة امتحانات الثانوية الأزهرية× 13 معلومة

كتب ـ لؤى على

أعلن الأزهر الشريف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، والتى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى وذلك على النحو الآتى:-

1- توزيع كمامات وقفازات على كل المتواجدين دخل اللجان طلاب وإداريين.

2- 12 طالبا فقط داخل كل حجرة امتحانات و2 ملاحظين.

3- قياس درجة حرارة الطلاب والعاملين باللجان "رئيس ومساعدين" على باب المعهد قبل دخول اللجنة.

4 - وجود مسافة متر ونصف بين كل طالب داخل اللجان، واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن تهوية.

5- دخول الطلاب للجان مقسمين على مجموعات وفقًا للجداول التى تم إرسالها للطلاب، ومراعاة عدم حدوث أى تكدسات.

6- عدم تبادل الأدوات بين الطلاب وغيرها مثل الأقلام دون تطهيرها باستخدام المطهرات.

7- عدم حضور أى طالب يعانى من ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو السعال، ويحدد له امتحان فى وقت لاحق- التزام الطلاب بارتداء الكمامات قبل وبعد اللجان وحتى العودة للمنزل، واستخدام المطهرات.

8- توفير مطهرات داخل كل لجنة، وفى أول كل دور.

9- عدم الاعتماد على التكييفات وترك النوافذ مفتوحة جيدا والاعتماد على التهوية الطبيعية.

10- عدم خروج الطالب خارج قاعات الامتحانات فى الفترة بين المواد.

11- عمل توعية لجميع الطلاب والعاملين باللجان عن كيفية التعامل حال وجود حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوى.

12- تعقيم مظروف أوراق الأسئلة .

13- وجود طبيب داخل كل لجنة وسيارة إسعاف.