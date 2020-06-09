ترامب يعلن تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة لمتضررى كورونا

كتب هيثم سلامة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".





وأضاف :"الإغاثة في طريقها إلى ولاية يوتا، أنا فخور بإرسال 187.18 مليون دولار لتمويل قانون CARES إلى هيئة النقل العام في يوتا هذه الأموال ستبقي الناس يتحركون ويدعمون انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا وسلسًا لشعب يوتا العظيم".





وعلى جانب آخر ، كان هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن 13 مليون فقدوا أعمالهم ووظائفهم هذه الفترة، كانت لديهم وظائف عندما وصل ترامب للبيت الأبيض .

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "13 مليون شخص كانت لديهم وظائف، عندما وصلت للبيت الأبيض، فقدوا وظائفهم اليوم، وأصبحوا عاطلين".

وفى سياق آخر اعتبر نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، والمرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة المقبلة، أن مقتل جورج فلويد سوف يساهم فى تغيير العالم.

وتأتى تصريحات بايدن لقناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، عقب لقائه مع أسرة فلويد، لتقديم التعازى، وذلك قبل ساعات من تشييع جنازته، والمقررة فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء فى هيوستن ووصف بايدن عائلة فلويد بـ"الرائعة"، موضحًا أن مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية، يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الولايات المتحدة.