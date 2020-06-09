اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعلن تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة لمتضررى كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:09 م
ترامب يعلن تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة لمتضررى كورونا ترامب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".

ترامب (1)
 

وأضاف :"الإغاثة في طريقها إلى ولاية يوتا، أنا فخور بإرسال 187.18 مليون دولار لتمويل قانون CARES إلى هيئة النقل العام في يوتا هذه الأموال ستبقي الناس يتحركون ويدعمون انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا وسلسًا لشعب يوتا العظيم".

ترامب (2)
 
وعلى جانب آخر ، كان هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن 13 مليون فقدوا أعمالهم ووظائفهم هذه الفترة، كانت لديهم وظائف عندما وصل ترامب للبيت الأبيض.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "13 مليون شخص كانت لديهم وظائف، عندما وصلت للبيت الأبيض، فقدوا وظائفهم اليوم، وأصبحوا عاطلين".

وفى سياق آخر اعتبر نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، والمرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة المقبلة، أن مقتل جورج فلويد سوف يساهم فى تغيير العالم.

وتأتى تصريحات بايدن لقناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، عقب لقائه مع أسرة فلويد، لتقديم التعازى، وذلك قبل ساعات من تشييع جنازته، والمقررة فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء فى هيوستن ووصف بايدن عائلة فلويد بـ"الرائعة"، موضحًا أن مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية، يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الولايات المتحدة.

 

 


ترامب

الرئيس الأمريكى

كورونا

أخبار كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة