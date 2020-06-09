اليوم السابع
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ترامب يبرز فوضى مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:13 م
ترامب يبرز فوضى مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب مدينة مينيابوليس
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشاركة متابعيه بمقطع فيديو للفوضى والدمار الذي تشهده مدينة مينيابوليس الأمريكية عقب الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها بعد مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة يوم 25 مايو الماضي.

وعلق الرئيس الأمريكي على مقطع الفيديو الذي يظهر مدينة مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب، قائلاً: "كان يجب أن تترك الشرطة تقوم بعملها من اليوم الأول وتستدعي الحرس الوطني وليس بعد مرور أربع أيام على الاحتجاجات".

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن، المرشح الديمقراطى، بعدما نشر نتيجة استطلاع رأى تقارن بينهما من حيث قدرة البرنامج الانتخابى لكل منهما على تحقيق النمو الاقتصادى، حيث تشير نتيجة الاستطلاع التى نشرها ترامب، إلى تفوقه على غريمه الديمقراطى.

تظهر نتيجة استطلاع الرأى التى نشرها ترامب، أنه حصل على نسبة 55%، فيما حصل جو بايدن على نسبة 34%، وذلك من حيث قدرة البرنامج الاقتصاد لكل منهما على تحقيق نمو، وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استطلاع: ترامب أفضل من بايدن فى النمو الاقتصادى، 55% إلى 34%.. هذا كل شئ؟.. من هم الـ34%؟".


جورج فلويد

اخبار أمريكا

دونالد ترامب

مينيابوليس

مظاهرات امريكا

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