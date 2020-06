ترامب يبرز فوضى مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشاركة متابعيه بمقطع فيديو للفوضى والدمار الذي تشهده مدينة مينيابوليس الأمريكية عقب الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها بعد مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة يوم 25 مايو الماضي.

وعلق الرئيس الأمريكي على مقطع الفيديو الذي يظهر مدينة مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب، قائلاً: "كان يجب أن تترك الشرطة تقوم بعملها من اليوم الأول وتستدعي الحرس الوطني وليس بعد مرور أربع أيام على الاحتجاجات".

Should have let police do their job and brought in National Guard on Day One, not Day Four! https://t.co/AZ661hygIb