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ترامب: خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:52 م
ترامب: خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن، المرشح الديمقراطى، بعدما نشر نتيجة استطلاع رأى تقارن بينهما من حيث قدرة البرنامج الانتخابى لكل منهما على تحقيق النمو الاقتصادى، حيث تشير نتيجة الاستطلاع التى نشرها ترامب، إلى تفوقه على غريمه الديمقراطى.

 

تظهر نتيجة استطلاع الرأى التى نشرها ترامب، أنه حصل على نسبة 55%، فيما حصل جو بايدن على نسبة 34%، وذلك من حيث قدرة البرنامج الاقتصاد لكل منهما على تحقيق نمو، وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استطلاع: ترامب أفضل من بايدن فى النمو الاقتصادى، 55% إلى 34%.. هذا كل شئ؟.. من هم الـ34%؟".

 

 


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جورج فلويد

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امريكا

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