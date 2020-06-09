تدشين جدارية عملاقة لكوبى براينت بمدرسة فى البوسنة والهرسك.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

دشن فنان جدارية عملاقة لنجم كرة السلة الأمريكية و النجم السابق لفريق لوس أنجلوس ليكرز كوبرى براينت، على جدران مدرسة بمدينة جراديسكا، و قام الفنان دينى بوزيتش برسم تلك الجدارية العملاقة، و التى انتهى منها اليوم الثلاثاء، لتكريم براينت بعد 4 أشهر من وفاته، حيث توفى نجم كرة السلة الأمريكى و أبنته جيانا شهر يناير الماضى، بعد أن تحطمت الطائرة الخاصة بهما.



الفنان دينى بوزيتش يرسم التفاصيل الأخيرة على جدارية الجزية

وكان مكتب الطب الشرعى فى لوس أنجلوس الأمريكية، قد أصدر فى وقت سابق، تقرير حول وفاة نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، وابنته جيانا، بعد مرور ما يقارب من 4 أشهر على حادثة تحطم المروحية التى كانا يستقلانها.



جدارية كوبى براينت على جدار مدرسة بالبوسنة

وكشف تقرير الطب الشرعى، أسباب وفاة براينت وابنته البالغة من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة.



جدارية كوبى براينت على جدار المدرسة فى جراديسكا

وأفاد التقرير، أن قائد الطائرة آرا زوبيان، 50 عاما، لم يكن فى جسده أى آثار للمخدرات أو الكحوليات وقت وقوع الحادثة، وذكر تقرير الطب الشرعى أن "كل الركاب ماتوا جراء تعرضهم لصدمة حادة، بينما كانت طريقة الوفاة عرضية".



جدارية لكوبى براينت على جدار مدرسة فى جراديسكا

وأضاف التقرير، أن الإصابات التى تعرض لها براينت، سريعة ومميتة على الفور، وجاءت نتيجة تقرير الطب الشرعى بعد أن تبادل متحدث باسم قائد الطائرة آرا زوبيان وعائلة كوبى براينت خلال الفترة الماضية إلقاء المسؤولية على الآخر فى وقوع الحادثة.



خلال وضع اللمسات الأخيرة على الجدارية

و فجع العالم الرياضى، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس.



كوبى براينت على جدارية بجدران مدرسة فى البوسنة

حيث ذكرت التقارير العالمية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.