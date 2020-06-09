اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:58 م
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تأمين لجان الثانوية العامة بمياه الشرب خلال الامتحانات بالفيوم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:10 م
تأمين لجان الثانوية العامة بمياه الشرب خلال الامتحانات بالفيوم اللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى
الفيوم - رباب الجالي

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قال اللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب ، أنه أصدر تعليماته إلى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى ، بضرورة تأمين لجان الثانويه العامة والاستراحات الخاصة بمراقبى الثانويه العامه ، بمياه الشرب .

وأكد درة فى بيان له على تجهيز فرق طوارىء للتعامل الفورى مع أى مشكلة ، وذلك خلال فترة إمتحانات إتمام الشهادة الثانويه والمقررة خلال الفترة من 21 يونيو 2020 إلى 21 يوليو 2020 ، وذلك تأكيدا لدور الشركة فى توفير الخدمة لكافة قطاعات المجتمع خاصة فى ظل استمرار انتشار وباء كورونا المستجد .

وكان قرر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ، إلزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامة داخل الشركة ، ونبه على جميع العاملين بمواقع الشركة بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بكافة القواعد الاحترازيه التى حددتها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا المستجد ، وأكد أنه من غير المسموح للعاملين أو العملاء الدخول إلى مواقع الشركة المختلفة إلا بعد إرتداء الكمامة .
 


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