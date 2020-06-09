اليوم السابع
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بورسعيد للسكر: جارى توقيع ملحق عقد المشروع وبدء تنفيذه قريباً

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:51 م
بورسعيد للسكر: جارى توقيع ملحق عقد المشروع وبدء تنفيذه قريباً المهندس فوزى شندى العضو المنتدب لشركة بورسعيد للسكر
كتب - إسلام سعيد

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قال المهندس فوزى شندى العضو المنتدب لشركة بورسعيد للسكر، إن هيئة التنمية الصناعية هى شريك بمشروع بورسعيد للسكر الكائن بجنوب الرسوة حتى تاريخه، وأنه تم الاجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع ومسئولى التنمية الصناعية للانتهاء من إعداد ملحق العقد والبدء فى تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المقدم من قبل الشركة للهئية، وذلك حتى يتثنى للشركة البدء فى استكمال الأعمال المدنية بأرض المشروع المسلمة إحداثياتها من قبل التنمية الصناعية للشركة 2018.
 
وأضاف فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مصنع لبنجر السكر باستثمرات 250 مليون دولار أمريكى بواسطة تحالف ألمانى عالمى ويهدف إلى إيجاد 800 فرص عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة تتلخص باستصلاح 50 ألف فدان زراعى.
 
وتابع، أن الشركة قد انتهت من استخراج جميع تصاريح وموافقات المشروع وأنها على اتم الاستعداد للبدء فى التنفيذ وذلك فور الانتهاء الإجراءات القانونية المتبقية من قبل هيئة التنمية الصناعية.
 
 
 

التنمية الصناعية

صناعة السكر

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