بوابات تعقيم إلكترونية بمدخل مستشفى الأطفال والنساء بمرسى مطروح

مطروح حسن مشالى

وضعت مستشفى الأطفال ومستشفى النساء بمرسي مطروح، بوابات تعقيم إلكترونية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك استمرارا لمتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره مع أخذ الاحتياطات اللازمة بجميع المواقع والمنشاءات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

كما قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تعيين الدكتور أحمد محمود البلتاجى مديرا عاما لمديرية الصحة بمرسى مطروح ، خلفا للدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وكلفت وزيرة الصحة، "البلتاجى" كبير أخصائيين الطب البشرى مديرا لمديرية الصحة بمرسى مطروح لمدة ثلاثة أشهر.

وشغل "البلتاجى" مديرا عاما لمستشفى دمياط التخصصى لعدة سنوات.