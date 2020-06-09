اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بلومبرج نيوز: أوكسيدنتال بتروليوم تجرى مراجعة لأصولها بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:42 ص
بلومبرج نيوز: أوكسيدنتال بتروليوم تجرى مراجعة لأصولها بالشرق الأوسط نفط - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوردت بلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة إنتاج النفط والغاز أوكسيدنتال تجري مراجعة لخياراتها بشأن أصولها في الشرق الأوسط سعيا لتخفيف عبء ديونها.

وأضاف التقرير الذي نُشر أمس الاثنين أن الشركة تدرس خفض حصصها في حقول نفط وغاز في سلطنة عمان حيث تقدر أصولها بأكثر من مليار دولار.

وقالت بلومبرج إن الشركة ومقرها هيوستون تدرس أيضا التخارج من أصول أخرى في الشرق الأوسط ولكنها لم تطلب رسميا إبداء اهتمام. وخارج عمان، تعمل أوكسيدنتال في الإمارات وقطر.

وتحاول اوكسيدنتال بيع أصول لخفض ديونها البالغة 40 مليار دولار والتي تراكمت بعد الاستحواذ على اناداركو بتروليوم العام الماضي في صفقة بقيمة 38 مليار دولار، في مراهنة فاشلة على ارتفاع أسعار النفط.

وانخفضت أسهم أوكسيدنتال العام الجاري وسط أسوأ تراجع لقطاع النفط والغاز في 40 عاما وخفضت الشركة وظائف وقلصت الإنفاق لمواجهة مستويات الدين الهائلة.

 


نفط

غاز

حقول نفط

عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة