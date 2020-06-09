بلومبرج نيوز: أوكسيدنتال بتروليوم تجرى مراجعة لأصولها بالشرق الأوسط

أوردت بلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة إنتاج النفط والغاز أوكسيدنتال تجري مراجعة لخياراتها بشأن أصولها في الشرق الأوسط سعيا لتخفيف عبء ديونها.

وأضاف التقرير الذي نُشر أمس الاثنين أن الشركة تدرس خفض حصصها في حقول نفط وغاز في سلطنة عمان حيث تقدر أصولها بأكثر من مليار دولار.

وقالت بلومبرج إن الشركة ومقرها هيوستون تدرس أيضا التخارج من أصول أخرى في الشرق الأوسط ولكنها لم تطلب رسميا إبداء اهتمام. وخارج عمان، تعمل أوكسيدنتال في الإمارات وقطر.

وتحاول اوكسيدنتال بيع أصول لخفض ديونها البالغة 40 مليار دولار والتي تراكمت بعد الاستحواذ على اناداركو بتروليوم العام الماضي في صفقة بقيمة 38 مليار دولار، في مراهنة فاشلة على ارتفاع أسعار النفط.

وانخفضت أسهم أوكسيدنتال العام الجاري وسط أسوأ تراجع لقطاع النفط والغاز في 40 عاما وخفضت الشركة وظائف وقلصت الإنفاق لمواجهة مستويات الدين الهائلة.