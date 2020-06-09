اليوم السابع
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بعد إصابة عامل.. فض مشاجرة بين الأهالى فى سنورس بالفيوم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:50 م
بعد إصابة عامل.. فض مشاجرة بين الأهالى فى سنورس بالفيوم حملات امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى فض مشاجرة بين الأهالى في الفيوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد طرفيها .

 
تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان (نجل شقيق عضو مجلس نواب يتعدى على ضابط شرطة أمام أعين الناس).. فقد تبين حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين عامل وآخرين (طرف أول) ومزارع وآخرين (طرف ثانى) وإصابة العامل بكدمات متفرقة.. وأثناء قيام أحد الضباط وأمين شرطة من قوة المركز، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" تنامى إلى سمعه المشاجرة وتوجه لمكان الواقعة وقام بفضها والفصل بين طرفيها بمشاركة الأهالى من بينهم (إبن شقيق عضو مجلس النواب) والذى قام بالتعدى بالسب على طرفى المشاجرة للفصل بينهما والحيلولة دون إشتباكهما.. وبسؤال الضابط وأمين الشرطة قررا بعدم قيام أياً من المتواجدين بالتعدى عليهما، كما أن تحريات الجهات الأمنية توصلت إلى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.
 
 

 


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