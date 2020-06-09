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بدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:10 م
بدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا سد النهضه
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، بدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي.

 

وفى وقت سابق قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

 

وصدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة:

 

"تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.

 

مجلس الأمن القومى يجتمع برئاسة السيسى ويصدر بيانًا بشأن سد النهضة

 

ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.

 

 


وزراء الرى

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سد النهضه

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