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بدء إنشاء سوق موحد للتمور بالوادى الجديد وثلاجات حفظ بتكلفة 15 مليون جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:48 م
بدء إنشاء سوق موحد للتمور بالوادى الجديد وثلاجات حفظ بتكلفة 15 مليون جنيه تمور الوادى الجديد - ارشيفيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن البدء فى تنفيذ مشروع السوق الموحد للتمور بمدينة الخارجة كمرحلة اولى سيتم تعميمها على باقى المراكز والذى يعتمد على فكرة تشجيع موردى ومصنعى التمور والمزارعين للقضاء على كافة المشكلات التى تواجه المزارعين ومصنعى التمور بالمحافظة وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 15 مليون جنيه والذى يشمل تنفيذ ثلاجات لحفظ التمور سيتم تأجيرها لشباب الخريجيين من المشتغلين فى هذا المجال وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك الثلاجات من 1500 إلى 2000 طن ويتم تأجيرها لهم باسعار مخفضة .

وأضاف المحافظ فى بيان له أن السوق المجمع للتمور سوف بقضى على ظاهرة الاحتكار وسيمنح الفرصة كاملة للمزارعين ومنتجى التمور فى القدرة على تسويق منتجاتهم دون عناء وسيقضى على ظاهرة مراكز التجميع العشوائية فى مدينة الخارجة على ان يتم تنفيذ المجمع الثانى فى مركز الداخلة بنفس الآليات .

وكان اللواء محمد الزملوط وجه مسبقا بإعداد دراسة عاجلة لإقامة سوق لترويج التمور بمدينة الخارجة، وذلك لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار وذلك خلال جولته التفقدية بمدينة الخارجة ، حيث تفقد موقف سيارات القري بحي المروة بجوار مجمع تمور المحافظة ، ووجه بنقل الموقف إلى موقعة القديم الكائن بمنطقة البساتين ، واستغلال الموقع في إقامة سوق للتمور وتوسعته لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين وتخصيص مكان مجاور لانتظار سيارات النقل.

كما وجه الزملوط بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء ثلاجات حفظ التمور لخدمة المترددين علي السوق بجانب ثلاجات مجمع تمور المحافظة، مع استغلال الثلاجات في حفظ المنتجات الزراعية الأخرى في غير موسم التمور، مؤكدا بأن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.

 

 


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