اليوم السابع
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بالأسماء.. ننشر تفاصيل اكبر حركة ترقيات فى مصلحة الجمارك

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:13 م
بالأسماء.. ننشر تفاصيل اكبر حركة ترقيات فى مصلحة الجمارك الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

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أعلنت وزارة المالية اليوم عن أكبر حركة ترقيات بالجمارك، من خلال قرار الدكتور محمد معيط  وزيــر الـمـاليــة رقم 282  لسنة 2020. 
 
وتنص الـمـادة الأولى من القرار على تعيين كل من السادة  التالى اسماؤهم  ، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة  ، أيهم أقرب :-  
وذلك طبقا الكشوف المرفقة بعدد 131 مديرا عاما
 
ويتقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بأجمل وأرق التهانى القلبية لجميع السادة الزملاء الزملاء الذين شملهم القرار ونتمنى للجميع دوام التوفيق والترقى.
 
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مصلحة الجمارك

وزارة المالية

أكبر حركة ترقيات بالجمارك

الجمارك

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