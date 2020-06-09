بالأسماء.. ننشر تفاصيل اكبر حركة ترقيات فى مصلحة الجمارك

أعلنت وزارة المالية اليوم عن أكبر حركة ترقيات بالجمارك، من خلال قرار الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة رقم 282 لسنة 2020.
وتنص الـمـادة الأولى من القرار على تعيين كل من السادة التالى اسماؤهم ، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أيهم أقرب :-
وذلك طبقا الكشوف المرفقة بعدد 131 مديرا عاما
ويتقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بأجمل وأرق التهانى القلبية لجميع السادة الزملاء الزملاء الذين شملهم القرار ونتمنى للجميع دوام التوفيق والترقى.
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