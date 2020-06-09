إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت باكستان ارتفاع أعداد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 108 آلاف و317 حالة، وارتفاع أعداد الوفيات إلى 2172 حالة وفاة، وذكرت صحيفة "دون " الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن أعداد المصابين فى إقليم "السند" بلغت 39 ألفا و555 حالة، وفي إقليم "البنجاب" 40 ألفا و819 حالة، حيث سجل الإقليمان أعلى نسب إصابة بالفيروس الوبائي في البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا " المستجد ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي " 2019 " بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس "السنة القمرية " في يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، حذر من ذروة حالات لفيروس كورونا فى البلاد فى نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس المقبلين، حاثا شعبه على الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية ضد الجائحة

وقال عمران خان - في رسالته المتلفزة أمس الاثنين، التي نقلتها (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) -: " إنني أناشد الشعب بمتابعة إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ تدابير الوقاية".

وأضاف أنه لم يكن تخفيف قيود الإغلاق يعني أن فيروس كورونا قد تلاشى، وقال "إننا مدركون أن الفيروس هنا وسيبقى، ولكن علينا الحد من انتشاره من خلال تدابير الوقاية"، معربا عن أسفه على سلوك غير نظامي للشعب تجاه الجائحة.

وأوضح أن الحكومة رفعت الإغلاق لتسهيل حياة عامة الناس خاصة الشرائح الفقيرة والعمال، وذلك بشرط الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية.