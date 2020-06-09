يشار إلى أن فيروس "كورونا " المستجد ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي " 2019 " بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس "السنة القمرية " في يناير الماضي.