اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:53 م
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اليونان ترفع تدريجيًا قيود السياحة على المسافرين القادمين من إيطاليا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 م
اليونان ترفع تدريجيًا قيود السياحة على المسافرين القادمين من إيطاليا نيكوس دندياس
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ستبدأ فى رفع القيود المفروضة على وصول المسافرين من إيطاليا.

وقال دندياس - خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع نظيره الإيطالى لويجى دى مايو - إنه سيتم البدء فى رفع القيود على السياحة الوافدة من إيطاليا اعتبارًا من الاثنين المقبل بشكل تدريجى حتى نهاية الشهر الجارى إلا فى حالة عودة ظهور عدوى بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية.


من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالى عن امتنانه عقب تأكيد دندياس أن المسافرين القادمين من إيطاليا لن يخضعوا لأى نوع من الإقصاء أو الحجر الصحى الإلزامي.


يشار إلى أن الوزيرين وقعا اليوم على اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا.
يُذكر أن إعلان اليونان فى بادئ الأمر السماح لمواطنى 29 دولة - إيطاليا ليست من بينها - بالدخول إليها بدءا من 15 يونيو الجارى دون إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا أو الخضوع لحجر صحي، قد أثار حفيظة روما. ولكن الحكومة اليونانية أوضحت فى وقت لاحق أنه سيتم السماح للسائحين بالدخول إلى البلاد دون قيود إذا كانوا قادمين من مطارات - وليس دولا - غير مدرجة على قائمة وكالة سلامة الطيران الأوروبية التى تضم مطارات تعتبر عالية المخاطر من حيث انتشار فيروس كورونا.


وأعلنت اليونان أنه بوسع السائحين السفر إلى آثينا أو إلى مدينة سالونيك الرئيسية الواقعة شمالى البلاد بدءا من 15 من يونيو الجاري، بينما ستتمكن الرحلات الجوية الدولية من الهبوط فى المطارات الإقليمية الأخرى بمختلف أنحاء البلاد بدءا من الأول من يوليو المقبل.


وسيخضع الزائرون الوافدون من المطارات غير المدرجة على قائمة وكالة سلامة الطيران الأوروبية لمناطق عالية المخاطر، لفحوصات فورية عشوائية للكشف عن الفيروس فقط دون الخضوع لفحوصات إلزامية أو حجر صحى كما هو الحال حاليا بالنسبة لجميع المسافرين الدوليين.


اليونان

إيطاليا

الحدود

كورونا

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