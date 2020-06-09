اليوم السابع
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اليوم جولة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:30 م
اليوم جولة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالفيديو كونفرانس سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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تنطلق اليوم الثلاثاء اجتماعات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الموارد المائية والرى، من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد الدعوة التى وجهها الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانى .

يأتى هذا الاجتماع استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

يشار إلى أن الدول الثلاث قد تمكنت خلال الجولات السابقة والتى امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل الى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الاتفاق بشأنها.

وسيعقد الاجتماع بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الاوربى، ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الاجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.

وفى السياق ذاته أكد وزير الري والموارد المائية عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة، مجدداً التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.


 


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