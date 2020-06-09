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النيابة تستعلم من حى النزهة عن ترخيص سنتر تعليمى اخترق حظر التجول

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:59 م
النيابة تستعلم من حى النزهة عن ترخيص سنتر تعليمى اخترق حظر التجول سنتر تعليمى - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بالاستعلام من حى النزهة عن صدور تراخيص لسنتر تعليمى أمرت النيابة بحبس صاحبه 4 أيام على ذمة التحقيق لاختراقه حظر التجول.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على صاحب سنتر تعليمى بمنطقة النزهة، لمخالفته قرار الحظر وفتح الملكان لاستقبال طلبة الجامعات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة النزهة التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية شنت حملات تفتيش بالاشتراك مع حى النزهة وشرطة المرافق والاشغالات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من عدم وجود تجمعات، وأسفرت الحملة عن ضبط سنتر تعليمى بشارع جسر السويس، وبه طلبة، حيث تم القبض على صاحب السنتر التعليمى، وصرف الطلبة من المكان وإزالة اللوحات الإعلانية للسنتر التعليمى وتشميعه وتحرير محضر بالواقعة .

أمر معتز زكريا مدير نيابة النزهة بإشراف المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النيابة بحبس صاحب السنتر التعليمى 4 أيام على ذمة التحقيق  لمخالفته قرار الحظر وعمل تجمعات للطلبة ما يهدد صحتهم وأمرت النيابة بتشميع المكان .

 

 


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حى النزهة

رئيس حى النزهة

حظر التجوال

غلق سنتر تعليمى

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