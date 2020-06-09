اليوم السابع
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الكيف يحكم.. المصريون استهلكوا سجائر و"معسل" بـ8.5 مليار جنيه فى 3 أشهر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:00 ص
الكيف يحكم.. المصريون استهلكوا سجائر و"معسل" بـ8.5 مليار جنيه فى 3 أشهر جانب من مراحل تصنيع السجائر
كتب عبد الحليم سالم

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استهلك المصريون سجائر ومعسل محلية وأجنبية محلية الصنع، بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، وتحديدا فى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020 بحسب البيانات الرسمية للشركة الشرقية "ايسترن كومبانى".

واستهلك المواطنون سجائر محلية بقيمة  2.992 مليار جنيه فى أول 3 أشهر من العام الجارى من أول يناير حت ى نهخاية مارس2020، الربع الثالث المالى، وبلغ عدد السجائر 15.277 مليار سيجارة، مقابل استهلاك سجائر بلغت 16.236 مليار سيجارة  بقيمة 2.741 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 10%.

وبحسب بيانات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" فإنه تم استهلاك 2122.4 طن معسل، خلال الفترة  نفسها بقيمة 46.886 مليون جنيه، مقابل استهلاك بنسبة 2426.4 طن بقيمة 53.786 مليون جنيه  بنسبة تراجع 13%.

كما تم تصدير 180 طن معسل بـ10.820 مليون جنيه، مقابل 513 طن بقيمة بـ32.758 مليون جنيه، وتصدير مليون سيجارة فقط بقيمة 239 ألف جنيه.

وبحسب البيانات فإنه بلغت مبيعات السجائر والمعسل وبعض الأنواع الأخرى نحو 3.058 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 2.815 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام المالى الماضى بزيادة 8.6%.

وفيما يتعلق بالسجائر الأجنبية تم استهلاك 15.351 مليار سيجارة، بقيمة 5.425 مليار جنيه، مقابل 14.859 مليار سيجارة بقيمة 4.808 مليار جنيه.

 

 


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المعسل

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