القوى العاملة: 4 فئات من مخالفى الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات بأبوظبى

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أشارت فيه الملحق العمالى بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، أكدت أن مغادرة المخالفين للدولة، شرط الاستفادة، من مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم.

وقالت الهيئة إن مخالفى الإقامة قبل الأول من مارس الماضى، لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين، يمكنهم المغادرة مباشرة عبر مطارات الدولة، مع مراعاة التواجد فى المطار قبل السفر بست ساعات، إذا كان السفر عبر مطارات أبوظبى والشارقة ورأس الخيمة، فيما يلزم التواجد قبل السفر بـ 48 ساعة إذا كان السفر عبر مطار دبى، لمراجعة مراكز التدقيق الأمنى المخصص لهم، ويستثنى من الحضور المبكر للمطار، فئة الأشخاص دون سن الـ 15 سنة وأصحاب الهمم.

أما بالنسبة لمخالفي الإقامة الذين لن يتمكنوا من المغادرة بسبب تعليق حركة الطيران على خلفية جانحة "كورونا"، أوضحت الهيئة أنه على هذه الفئة إتمام إجراءات المغادرة أولا، ومراجعة سفاراتها للتمكن من العودة إلى دولهم عبر الرحلات الاستثنائية التي تنظمها.

واشترطت الهيئة الاتحادية للاستفادة من المكرمة هو مغادرة المخالف للدولة ، أما إذا رغب المخالف تعديل ونقل كفالته على جهات عمل فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية أن الفئات المستفيدة من مكرمة رئيس الدولة، هم مخالفو الإقامة من حملة أذونات الدخول، والتأشيرات، والهاربين من كفلائهم، ومخالفي قانون العمل، حيث سيتم إعفاؤهم عند مغادرة الدولة من الغرامات والرسوم.

وذكرت أنه يتطلب من المخالف للاستفادة من المكرمة، وثيقة سفر صالحة، وتذكرة سفر، وبالنسبة للمخالفين من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة أو إلغاء صفته في الشركة، وبالنسبة للمخالفين على كفالتهم الشخصية، يتوجب عليهم المغادرة برفقة مكفوليهم، وبالنسبة للحالات الإنسانية والمرضية من المخالفين، فهناك لجنة خاصة تنظر في حالاتهم ومدى قدرتهم على السفر إلى دولهم.



