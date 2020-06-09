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القوى العاملة: وصول 17 رحلة للعاملين المصريين العالقين بالكويت

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:49 م
القوى العاملة: وصول 17 رحلة للعاملين المصريين العالقين بالكويت محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل .
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 17 رحلة مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، على متنهما جميعا 3479  عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى 3036  المصرية مطار الكويت الساعة الثانية ، وعلى متنها 260  عاملا ، أما الثانية 3026 المصرية قيام من الكويت الساعة 8 وعلى متنها 260 عاملا ، والثالثة المصرية رحلة رقم  3034 قيام من الكويت الساعة العاشرة وعلى متنها 260 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1541 قيام 10.30 على متنها  334 عاملا  تصل لمطار القاهرة .
 
والرحلة الخامسة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 11.30 وعلى متنها 159 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة على  المصرية رقم 3040 قيام من الكويت الساعة 12.00 وعلى متنها 310 عمال وتصل مطار القاهرة ، والرحلة السابعة علي المصرية رقم 3062 قيام من الكويت 13.03 وعلي متنها 150 عاملا سوهاج/القاهرة ، الثامنة علي المصرية رحلة رقم 3072 قيام من الكويت 13.05 وعلى متنها 150 عاملا ، أسيوط / القاهرة، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم  1735 قيام من الكويت 13.30علي متنها 159 عاملا وصول القاهرة.
 
 والرحلة العاشرة رقم 3066 علي المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط / القاهرة  وعلى متنها 154 عاملا ، والرحلة الحادية عشر رقم 5046 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 15.45 وعلى متنها 186 عاملا ، وصول القاهرة ، والرحلة الثانية عشر المصرية رقم 3064 قيام من الكويت 16.05 وعلى متنها 154 وصول سوهاج/القاهرة ،  والرحلة الثالثة عشر 3068 قيام من الكويت 18.05 قيام من الكويت 18.05 علي المصرية على متنها 154 عاملا.
 
أما الرحلة الرابعة عشر رقم 1715 قيام 18.20 علي طيران الجزيره على متنها 159 عاملا وصول القاهرة ، والخامسة عشر رقم 1396 قيام 20.00
علي المصرية وصول القاهرة ، والسادسة عشر رقم 2502 قيام 21.30 علي طيران إير كايرو وصول القاهرة ، والسابعة عشر والأخيرة اليوم رقم 5302 قيام 23.15 على طيران فلاي ايجبت ، وصول أسيوط ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الكويت

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