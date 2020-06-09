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العشرات يحملون أعلام أمريكا أمام كنيسة فاونتن أوف بريز قبل تأبين جورج فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:26 م
العشرات يحملون أعلام أمريكا أمام كنيسة فاونتن أوف بريز قبل تأبين جورج فلويد جانب من جنازة جورج فلويد
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أمريكيين وقفوا يحملون الأعلام الأمريكية على الطريق المؤدي إلى كنيسة فاونتن أوف بريز في هيوستن، حيث تجرى مراسم تأبين جورج فلويد تمهيدا لدفنه.

وأوضحت الصحيفة أن جنازة فلويد، الرجل الأسود الأعزل الذى قتل بعد أن وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، كانت بحضور العائلة والأصدقاء فقط ، لكن لا يزال العشرات يتجمعون خارج الكنيسة لتقديم احترامهم لفلويد مرتدين قمصانًا كتب عليها "لا أستطيع التنفس" و "وحياة السود تهم".

قادت تاميشا دوجبى ، 41 عامًا، ساعتين ونصف الساعة من أوستن مع شقيقتها وابنة أختها البالغة من العمر 12 عامًا للوقوف خارج الكنيسة وسط رطوبة شديدة.

قالت: "يبدو الأمر وكأنه جزء من التاريخ ، شيء أريد أن تشهده ابنة أخي". "بعد عشر سنوات من الآن ، قد تكون قادرة على رؤية هذا في كتاب التاريخ." يمكنها أن تصلي فقط أنه خلال 10 سنوات ، سيكون هذا النوع من الجنازات -  لضحايا الشرطة - شيئًا من الماضي أيضًا.

بين صفوف الحافلات والسيارات الموجودة في مقدمة الكنيسة ، شارك سافانت مور ، 35 عامًا ، في مشاعر نشرها على فيسبوك في أعقاب القتل: "لقد تطلب الأمر وباء عالميًا بلا رياضة ، ولا حفلات موسيقية ، ولا عطلات لجعل العالم يجلس وليس لديه خيار سوى مشاهدة ما يحدث حقًا للسود في أمريكا بدون تشتيت الانتباه ".

كان مور حارسًا في الجيش خدم أربع مرات ، مرة في أفغانستان ومرة ​​أخرى في العراق. ومع ذلك ، فهو خائف من وطنه. "لديّ شهادة جامعية من جامعة هوارد. أنا رجل أعمال. وأكد "هذه هي أمريكا. كل يوم ، ما زلت أشعر بالقلق بشأن ما إذا كان الناس لن يحبونني بسبب لون بشرتي ، أو إذا كنت قد لا أعود إلى أطفالي في المنزل لأنني معرض لأن يوقفنى ضابط شرطة."

 

 


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