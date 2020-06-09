الشباب والرياضة بالغربية تواصل توزيع الكمامات على المواطنين مجانا .. صور

وبدأ الشباب بالمرور على الأسواق والمحلات وقاموا بتوزيعها على المواطنين وتطهير أيادي الباعة باستخدام المطهرات الكحولية ، ونشر التوعية وإرشاد المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه أكد مدير الشباب والرياضة على ضرورة وحتمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، في كافه وسائل المواصلات والأسواق بالقري والمدن وداخل المؤسسات الحكوميه ، وذلك حفاظا إلى الصحة العامة وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بضروره الالتزام بإرتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا .