الشباب والرياضة بالغربية تواصل توزيع الكمامات على المواطنين مجانا .. صور

واصلت اليوم الثلاثاء مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ، برئاسة المحاسب أحمد الوكيل وكيل الوزارة ، حملات توزيع الكمامات، ونفذ مركز شباب حصة شبشير مركز طنطا من خلال شباب التطوع بالمركز مبادرة توزيع الكمامات .
وبدأ الشباب بالمرور على الأسواق والمحلات وقاموا بتوزيعها على المواطنين وتطهير أيادي الباعة باستخدام المطهرات الكحولية ، ونشر التوعية وإرشاد المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.
ومن جانبه أكد مدير الشباب والرياضة على ضرورة وحتمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، في كافه وسائل المواصلات والأسواق بالقري والمدن وداخل المؤسسات الحكوميه ، وذلك حفاظا إلى الصحة العامة وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بضروره الالتزام بإرتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا .
وكان مدير وزارة الشباب والرياضة، قد عقد مؤخرا اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية وشدد على ضروره الاهتمام بالمرحلة القادمة من خلال توزيع الكمامات على المواطنين وتوعيتهم بخطورة المرحلة التى تمر بها البلاد.
وأوضح خلال الاجتماع بأن المديرية ستقوم مديرية بتطبيق سياسة توزيع الكمامات وارتدائها فى جميع الأماكن المختلفة بجميع قرى ومدن المحافظة إيماناََ بدور كل مؤسسة فى الدولة بضرورة المشاركة فى توعية المجتمع.
توزيع الكمامات على المواطنين
توزيع الكمامات للباعة بالاسواق
توزيع الكمامات
مبادرة توزيع الكمامات لشباب الغربية
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