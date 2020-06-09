السيطرة على حريق بمخبز بالمطرية فى الدقهلية واحتراق محتوياته بالكامل

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدينة بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخبز خبز بلدى بمدينة المطرية بمنطقة البر الثانى. وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مدينة المطرية إلى العميد هشام الصراف مأمور مركز شرطة المطرية، بنشوف حريق بمخبز بمنطقة البر الثانى بالمدينة، ملك امين محمد امين، وتفحم محتويات الفرن.

وعلى الفور انتقل الى مكان الواقعة العميد هشام الصراف مأمور المركز، والرائد احمد العزب رئيس مباحث المركز، وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، وقوات الدفاع المدنى، وتم السيطرة على الحريق، وتبين احتراق محتويات المخبز بالكامل.

وقام محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، باستدعاء ادارة التموين بالمركز، وتم جرد الحصة التموينية للدقيق بالمخبز، وتم ايداعها بمستودعات ادارة تموين المطرية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولم يعرف سبب الحريق.