اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:11 م
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السيطرة على حريق إندلع بمعرض للأجهزة الكهربائية ببنى سويف دون إصابات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:42 م
السيطرة على حريق إندلع بمعرض للأجهزة الكهربائية ببنى سويف دون إصابات السيطرة على حريق
بنى سويف - أيمن لطفي

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سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق اندلع، بأحد المحال التجارية الشهيرة "معرض أجهزة كهربائية " المكون من طابقين بمدينة بنى سويف العاصمة. 

 

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد عمرو عطية مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق فى معرض تجارى لبيع الأجهزة الكهربائية بجوار مدرسة الخيرية الإعدادية بشارع أحمد عرابى بمدينة بنى سويف العاصمة. 

 

وانتقلت ثلاث سيارات إطفاء وكذلك سيارتا إسعاف إلى مكان البلاغ وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران التى اشتعلت فى واجهة المحل المكون من طابقين، دون حدوث وفيات أو إصابات، ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة، وتشير المؤشرات الاولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجارى حصر التلفيات وتحرير محضر بالواقعة. 

 


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