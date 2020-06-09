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السيسى يرسل برقية تعزية فى وفاة الرئيس البوروندى نيكرونريزا: كان زعيما وطنيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:22 م
السيسى يرسل برقية تعزية فى وفاة الرئيس البوروندى نيكرونريزا: كان زعيما وطنيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا.

وجاء فى نص الرسالة

"بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيماً وطنياً قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة،

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".

صرح بذلك السفير بسام راضى رلضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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