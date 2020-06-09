التعليم: يمكن لراغبى تأجيل امتحانات الثانوية العامة التقدم بطلب للكنترول

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه متاح حاليا لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة في تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل أن يتقدم بطلب إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها قبل إنطلاق الامتحانات المقرر لها 21 يونيو الجارى، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:

1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع فى درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبى.

3- حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحى" لتحديد خروجه أو بقائه فى اللجنة وفقًا للتقرير الطبى، وحال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثانى ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم حال الرسوب فى مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.