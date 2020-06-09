اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: يمكن لراغبى تأجيل امتحانات الثانوية العامة التقدم بطلب للكنترول

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:00 ص
التعليم: يمكن لراغبى تأجيل امتحانات الثانوية العامة التقدم بطلب للكنترول طلاب المدارس- ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه متاح حاليا لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة في تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل أن يتقدم بطلب إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها قبل إنطلاق الامتحانات المقرر لها 21 يونيو الجارى، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:
 
1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة.
 
2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع فى درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبى.
 
3- حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحى" لتحديد خروجه أو بقائه فى اللجنة وفقًا للتقرير الطبى، وحال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.
 
4- الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.
 
5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثانى ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم حال الرسوب فى مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.
 
6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.
 

التربية والتعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:00 ص

التعليم: طلاب دور ثان بالثانوية يدخلون الكليات بنفس درجة تنسيق الدور الأول

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:47 ص

طارق شوقى: العام الدراسى المقبل سيكون مدمجا بين المدرسة والتكنولوجيا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:02 م

إنفوجراف.. 7 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية فى 21 يوينو الجارى

الأحد، 07 يونيو 2020 09:49 م

امتحن وأنت مطمن.. التعليم تنشر فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم امتحان الثانوية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة