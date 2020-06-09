التعلم: تفيش طلاب الدبلومات الفنية بعصا إلكترونية قبل دخول الامتحانات

محمود طه حسين

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عن أنه لأول مرة سيتم تفتيش طلاب الدبلومات الفنية خلال دخولهم لجان الامتحانات باستخدام العصا الإلكترونية التى تستخدم فى لجان امتحانات الثانوية العامة مع زيادة فى أعداد المستخدمة، مشدد على أن إجراءات التعقيم والوقائية من كورونا سيتزامن معها التصدى لأى محاولات غش.



واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 فى أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة فى نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أى تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.



وتبلغ أعداد اللجان التى سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.



وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.