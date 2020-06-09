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التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
‎كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعىُ  صرف معاشات يونيو حيث إشارات الى انتظام الصرف لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الايام الأربعة الأولى، حيث بلغ إجمالى حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية A.T.M " " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف أيام (7 -8) من شهر يونيو ،و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.

وتيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.


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