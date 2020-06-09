الإعدام شنقا لـ2 متهمين والسجن لأخرين فى قتل موظف بقنا

قنا- وائل محمد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، على 5 عاملين بالإعدام شنقًا لاثنين ،ومتهم بالمؤبد، وآخر بالسجن لمدة عامين وخامس تم تحويله للمصحة النفسية، بتهمة قتل موظف، وسرقته، في قرية الترامسة في قنا.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2012، عندما تبلغت الأجهزة الأمنية في قنا، بواقعة مقتل صلاح عجايبى، 60عامًا، وشهرته الخواجة، موظف بالمعاش، وتم تشكيل فريق البحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى منزل ملحق به حوش مواشى بالمنطقة الصحراوية بقرية الترامسة بقنا قام 4 أشخاص ملثمون بالإعتداء عليه بالضرب بالعصا الشوم، و سرقة 4 بقرات وموتوسيكل خاص بالمجنى عليه.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين وضبطهم وهم "عبد المحسن ش ن" مسجل سرقات و مقيم بالترامسة و"جمال ف ح" عامل، من دندرة و "علاء.ع. ا" عامل، من الترامسة و "أحمد.ح.ا" عامل، من دندرة، وهاشم.ع، واعترفوا أنهم قتلو المجني عليه بغرض السرقة، تم الحكم على المتهمين عبدالمحسن وعلاء بالإعدام شنقًا، والمتهم أحمد بالسجن المؤبد، والمتهم هاشم بالسجن عامين، وتحويل المتهم جمال للمصحة العقلية.

تم إحالة القضية برقم 3100 لعام 2017 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 1333 لعام 2017 كلي قنا.