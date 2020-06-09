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الأمين العام للأمم المتحدة: موقفى من العنصرية واضح ونسعى دائما لمكافحتها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:32 م
الأمين العام للأمم المتحدة: موقفى من العنصرية واضح ونسعى دائما لمكافحتها جوتيريش
كتب هيثم سلامة

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أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن موقفه من العنصرية واضح وضوح الشمس، موضحا أن لدى الأمم المتحدة سجل فخر لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.  

وكتب أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه بموقع تويتر:" موقفي من العنصرية واضح وضوح الشمس، إن هذه الآفة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتضعف قيمنا الأساسية. كل يوم ، في عملنا في جميع أنحاء العالم، نسعى جاهدين للقيام بدورنا في تعزيز الإدماج والعدالة والكرامة ومكافحة العنصرية في جميع مظاهرها".

الأمين العام للأمم المتحدة (1)
 

وأضاف :" لدى الأمم المتحدة سجل فخور في مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. أنا فخور بالأمم المتحدةو  الموظفين الذين يدينون العنصرية والتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الكراهية".

الأمين العام للأمم المتحدة (2)

من جانب آخر ، قال انطونيو جوتيريش لطاقم العاملين معه إنهم غير ممنوعين من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة ودولا أخرى في كلمة سعى من خلالها لتوضيح أي لبس في موقف المنظمة.

وكتب جوتيريتش في كلمته للعاملين "هذا لا يعني بأي حال أن على العاملين التزام الحياد في مواجهة العنصرية" وأضاف "بل على العكس، ليس هناك حظر على التعبير الشخصي عن التضامن أو المشاركة في الانشطة المدنية السلمية بشرط أن تتم بصفة شخصية تماما".

وقال في الكلمة التي حصلت رويترز على نسخة منها إن توجيهات لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة "تهدف إلى تأكيد الحاجة لموازنة مثل هذه الأفعال حسب أفضل تقدير شخصي وكموظفين مدنيين دوليين وفي إطار واجباتنا الرسمية".

وفي وقت سابق هذا الشهر حث جوتيريش المحتجين الأمريكيين ضد التمييز العنصري وإفراط الشرطة في استخدام القوة على أن يقوموا بذلك بشكل سلمي ودعا زعماء الولايات المتحدة للاستماع إليهم وممارسة ضبط النفس.

 

 

 


الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

العنصرية

مكافحة العنصرية

أنطونيو جوتيريش

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