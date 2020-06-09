اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:50 م
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جوتيريش يسعى لتوضيح موقف المنظمة من مناهضة العنصرية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:22 م
جوتيريش يسعى لتوضيح موقف المنظمة من مناهضة العنصرية جوتيريش
رويترز

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 قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء لطاقم العاملين معه إنهم غير ممنوعين من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة ودولا أخرى في كلمة سعى من خلالها لتوضيح أي لبس في موقف المنظمة.

وكتب جوتيريتش في كلمته للعاملين "هذا لا يعني بأي حال أن على العاملين التزام الحياد في مواجهة العنصرية" وأضاف "بل على العكس، ليس هناك حظر على التعبير الشخصي عن التضامن أو المشاركة في الانشطة المدنية السلمية بشرط أن تتم بصفة شخصية تماما".

وقال في الكلمة التي حصلت رويترز على نسخة منها إن توجيهات لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة "تهدف إلى تأكيد الحاجة لموازنة مثل هذه الأفعال حسب أفضل تقدير شخصي وكموظفين مدنيين دوليين وفي إطار واجباتنا الرسمية".

وفي وقت سابق هذا الشهر حث جوتيريش المحتجين الأمريكيين ضد التمييز العنصري وإفراط الشرطة في استخدام القوة على أن يقوموا بذلك بشكل سلمي ودعا زعماء الولايات المتحدة للاستماع إليهم وممارسة ضبط النفس.

 

 

 
 

 


جوتيريش

العنصريه

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