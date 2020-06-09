الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية

كتب لؤى على

كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وأشار وكيل الأزهر خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، إلى أنه تم توفير كافة وسائل التعقيم والتطهير بكل لجنة، بجانب توزيع كمامات والقفازات على كافة العناصر الموجودة داخل اللجنة، بجانب تعقيم وتطهير ورق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها إلى اللجنة.

وأضاف أن الأزهر حريص كل الحرص على صحة طلابه، ويسعى لتوفير كافة وسائل الحماية لهم، لافتا إلى أن عدد اللجان لامتحانات الثانوية هى 635 لجنة عدد الطلاب داخل كل لجنة ما بين 60 إلى 300 وادخل الحجرة الفرعية 12 طالب.

وأوضح أن الإجراءات تتمثل فى وجود 12 طالبا فى كل لجنة و2 ملاحظين، وقياس درجة حرارة الطلاب والعاملين باللجان "رئيس ومساعدين" على باب المعهد قبل دخول اللجنة،و وجود مسافة متر ونصف بين كل طالب داخل اللجان، واستبعاد اللجان التي لا توجد بها أماكن تهوية،ودخول الطلاب للجان مقسمين على مجموعات وفقًا للجداول التي تم إرسالها للطلاب، ومراعاة عدم حدوث أي تكدسات، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب وغيرها مثل الأقلام دون تطهيرها باستخدام المطهرات، وعدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو السعال، ويحدد له امتحان في وقت لاحق- التزام الطلاب بارتداء الكمامات قبل وبعد اللجان وحتى العودة للمنزل، واستخدام المطهرات.

وتوفير مطهرات داخل كل لجنة، وفي أول كل دور،وعدم الاعتماد على التكييفات وترك النوافذ مفتوحة جيدا والاعتماد على التهوية الطبيعية،و عدم خروج الطالب خارج قاعات الامتحانات في الفترة بين المواد، عمل توعية لجميع الطلاب والعاملين باللجان عن كيفية التعامل حال وجود حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوى.